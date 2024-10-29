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Сальма Хайек восхитила Сеть честными кадрами в бикини

Сальма Хайек восхитила Сеть честными кадрами в бикини
Сальма Хайек
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Актриса не стесняется выкладывать снимки без обработки. Сальма Хайек остаётся одной из немногих знаменитостей, которые смело делятся с поклонниками моментами своей реальной жизни. Звезда опубликовала кадры, сделанные во время прогулки на яхте.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фото: Из личного архива Сальмы Хайек

Хайек позировала в бикини на фоне закатного солнца, которое выигрышно подчеркнуло её фигуру. Фотографии получились атмосферными, а поклонники актрисы отметили, что снимки настоящих женщин вдохновляют их на то, чтобы принимать и любить себя.

«Очень красивая съёмка. Сальма – мой пример», «Удивительной красоты фигура», «Хочу, чтобы в моей ленте всегда были такие уверенные в себе красавицы», «Сальма, спасибо, что даёшь нам возможность видеть, как можно любить себя», «Что может быть прекраснее? Море, солнце и Сальма», — написали подписчики Хайек.

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