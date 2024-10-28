Тропы впечатлений: в Крылатском трейле приняли участие около 3000 бегунов

Свежий октябрьский ветер, быстрые спуски и выматывающие подъёмы и, конечно, яркое завершение сезона: 27 октября в пятый раз в столице прошёл Крылатский трейл — финальный в этом году старт под открытым небом от команды Бегового сообщества.

Около 3000 бегунов собрались в парке «Крылатские холмы». Чтобы добраться до заветного финиша, участникам пришлось сильно постараться и преодолеть трассу в 4 или 8 км на выбор. На маршруте их ждало разнообразное покрытие и природные препятствия, а также знаменитые подъёмы и крутые спуски.

Победители и призёры забега на дистанции 4 км среди мужчин:

первое место — Иван Надоров, 16:44;

второе место — Владимир Кожухов, 17:10;

третье место — Николай Владыкин, 17:42.

Победители и призёры забега на дистанции 4 км среди женщин:

первое место — Юлия Конякина, 19:44;

второе место — Инна Симакова, 20:50;

третье место — Нина Ромашова, 21:29.

Фото: Беговое сообщество

Победители и призёры забега на дистанции 8 км среди мужчин:

первое место — Дмитрий Брегеда, 32:25;

второе место — Константин Лобов, 32:43;

третье место — Григорий Соколов, 33:33.

Победители и призёры забега на дистанции 8 км среди женщин:

первое место — Вера Максимова, 41:39;

второе место — Евгения Яньшина, 41:56;

третье место — Вера Маркарова, 42:17.

Победителей Крылатского трейла ждали подарки от организаторов и партнёров, денежные призы и, конечно, кубки.

Следующим стартом от команды Бегового сообщества станут соревнования по лёгкой атлетике в помещении «Скорость». Они состоятся в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ и будут проходить два дня: в субботу, 23 ноября, пройдут забеги на 60, 400 и 800 м и командная эстафета 4×200 м, а на следующий день, 24 ноября, участники проверят своё стремление быть первым на дистанциях 200 м и 1500 м в индивидуальном зачёте, а также смогут принять участие в шведской эстафете 200-400-600-800 м.

За неделю до этого, 16 и 17 ноября, стартует и новый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества. В рамках первого этапа представители более 40 столичных вузов посоревнуются на дорожке на дистанциях 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м в индивидуальном зачёте, а также поборются за звание лучшей студенческой команды в рамках эстафеты 4×200 м и 800-600-400-200 м.

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