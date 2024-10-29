Диетолог назвала лучшие способы приготовления тыквы

Тыква богата необходимыми для организма витаминами и микроэлементами, однако следует учитывать, что способ её приготовления влияет на усвояемость питательных веществ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина.

Эксперт отметила, что тыква содержит фолиевую кислоту, калий, железо и цинк, которые положительно влияют на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Она также богата триптофаном — веществом, которое помогает улучшить настроение и снижает уровень стресса.

Употреблять этот овощ лучше в тушёном, отварном или запечённом виде. За счёт того, что тыква легко усваивается, она может быть введена в рацион детей первого года жизни, например, в виде пюре. Витамины и микроэлементы в овоще помогают укрепить иммунную систему, что особенно важно для детей в период простуд и инфекций.

Не стоит забывать и о тыквенных семечках, которые также имеют множество полезных свойств. Они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки, а также богаты магнием, железом, цинком и витамином E, необходимыми для работы иммунной системы.

Тем не менее врач предупредила, что семечки следует употреблять в умеренных количествах из-за их высокой калорийности. Более того, у некоторых людей может возникнуть аллергия на них.

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