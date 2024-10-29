Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала лучшие способы приготовления тыквы

Диетолог назвала лучшие способы приготовления тыквы
Лучшие способы приготовления тыквы
Аудио-версия:
Комментарии

Тыква богата необходимыми для организма витаминами и микроэлементами, однако следует учитывать, что способ её приготовления влияет на усвояемость питательных веществ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина.

Эксперт отметила, что тыква содержит фолиевую кислоту, калий, железо и цинк, которые положительно влияют на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Она также богата триптофаном — веществом, которое помогает улучшить настроение и снижает уровень стресса.

Употреблять этот овощ лучше в тушёном, отварном или запечённом виде. За счёт того, что тыква легко усваивается, она может быть введена в рацион детей первого года жизни, например, в виде пюре. Витамины и микроэлементы в овоще помогают укрепить иммунную систему, что особенно важно для детей в период простуд и инфекций.

Не стоит забывать и о тыквенных семечках, которые также имеют множество полезных свойств. Они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки, а также богаты магнием, железом, цинком и витамином E, необходимыми для работы иммунной системы.

Тем не менее врач предупредила, что семечки следует употреблять в умеренных количествах из-за их высокой калорийности. Более того, у некоторых людей может возникнуть аллергия на них.

Читайте также:
Эксперты рассказали, что произойдёт с вашим телом, если есть тыкву каждый день

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android