Диетолог объяснила, сколько кофеина на самом деле содержится в зелёном чае

Зелёный чай, как и кофе, содержит кофеин, но в значительно меньших количествах. Об этом рассказала диетолог из США Авив Джошуа.

По её словам, средняя чашка зелёного чая содержит около 29 миллиграммов кофеина. Между тем в таком же количестве кофе около 133 миллиграммов, а в чёрном чае — 47 миллиграммов.

Хотя зелёный чай содержит меньше кофеина, он может оказывать схожее воздействие на бдительность благодаря аминокислоте L-теанину. Она работает с кофеином, даря заряд энергии без потенциальных побочных эффектов, таких как дрожь.

Зелёный чай, как и кофе, лучше пить в первой половине дня или же выбирать варианты без кофеина.

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