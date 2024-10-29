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Блейк Лайвли в облегающем белом платье произвела фурор на церемонии вручения премии

Блейк Лайвли в облегающем белом платье произвела фурор на церемонии вручения премии
Блейк Лайвли
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Актриса позировала перед фотографами в трендовом образе. Блейк Лайвли впервые с 2014 года появилась на ковровой дорожке CFDA Fashion Awards 2024. Для выхода в свет звезда выбрала минималистичный наряд.

На Блейк было надето сдержанное, но роскошное белоснежное платье из новой коллекции бренда Michael Kors.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сборка на талии, разрез до бедра, а также жакет в тон сделали образ актрисы ещё более женственным и утончённым. Идеальным дополнением наряда стали украшения с бриллиантами и туфли, усыпанные кристаллами.

Лайвли присутствовала на церемонии не просто в качестве гостьи. Актриса поднялась на сцену, чтобы произнести речь в честь лауреатов премии, многие из которых, к слову, являются её хорошими друзьями. Один из них — дизайнер Майкл Корс.

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