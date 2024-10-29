Адель рассказала, что частично потеряла слух из-за перенесённой инфекции

Певица призналась, что была готова опустить руки из-за отчаяния. Адель активно гастролирует по миру и поражает поклонников своими вокальными способностями. Во время одного из недавних концертов артистка поделилась тем, что на протяжении двух месяцев вынуждена бороться за здоровье.

Обладательница 16 премий «Грэмми» рассказала, что подхватила серьёзную инфекцию, которая дала осложнение на уши. В один момент ситуация настолько усугубилась, что Адель частично оглохла.

У меня ушная инфекция, и это довольно серьёзно. Раньше у меня такого не было. Это самая болезненная вещь, которая когда-либо происходила со мной. Это гораздо хуже и больнее, чем роды. Это всё из-за редкой бактерии, — рассказала звезда.

По словам певицы, первое время врачи не могли поставить ей правильный диагноз. Боль в ухе становилась просто невыносимой.

Несколько дней я принимала неправильные антибиотики, но врачам удалось подобрать тот, который начал действовать. Я даже хотела отрубить себе ухо, — пожаловалась артистка.

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