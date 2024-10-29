Жена Брюса Уиллиса поделилась новостями о его состоянии

Актриса старается держать себя в руках, хотя здоровье её супруга стремительно ухудшается. В апреле 2025 года Эмма Хемминг будет удостоена премии Ассоциации по борьбе с лобно-височной деменцией. Церемония вручения пройдёт в Нью-Йорке 3 апреля.

Узнав об этом, супруга Брюса Уиллиса обратилась к публике с трогательной речью, в которой упомянула о том, в каком состоянии на данный момент находится её муж:

Мы решились рассказать о диагнозе Брюса, чтобы повысить общественную осведомлённость о том, что такое деменция. Моя цель сейчас и всегда — дарить надежду и поддержку тем, чьи близкие тоже столкнулись с этой страшной бедой.

Хемминг подчеркнула, что Крепкий орешек по-прежнему не теряет надежды на то, что рано или поздно в его жизни наступит просветление. Эмма каждый день напоминает мужу о своей любви к нему и часто делится с ним историями о «прошлой» жизни. Врачи делают осторожные прогнозы и не решаются обнадёживать Уиллиса и его семью.

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