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Золотой мяч 2024: лучшие образы с красной дорожки

Костыли, роскошь и костюмы с иголочки: лучшие образы с красной дорожки «Золотого мяча»
Натали Портман
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В парижском театре «Шатле» собрались самые известные футболисты, их семьи, а также другие звёзды. 28 октября состоялась 68-я церемония вручения престижной премии «Золотой мяч» французского издания France Football. Гости мероприятия блистали на ковровой дорожке в роскошных костюмах и платьях, а некоторым пришлось взять с собой необычные аксессуары. Оцениваем образы с церемонии в подборке.

Главной звездой вечера стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Он оказался счастливым обладателем «Золотого мяча», но на сцену за наградой ему пришлось подниматься, опираясь на костыли. Месяц назад он повредил крестообразные связки колена.

Появление на «Золотом мяче» Натали Портман для многих стало приятным сюрпризом. Актриса пришла поддержать спортсменов в роскошном чёрном платье в пол. Голливудская дива рассказала, что является давней футбольной болельщицей и всегда мечтала побывать на церемонии награждения лучших из лучших.

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