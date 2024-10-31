Мила Йовович восхитила поклонников редким фото с мамой

Трудно поверить, что на снимках изображены не две сестры. Мила Йовович редко делится милыми фотографиями со своей мамой, однако в честь дня рождения Галины Логиновой она сделала исключение. Актриса опубликовала трогательный пост у себя в блоге.

Мила Йовович и Галина Логинова Фото: Из личного архива Милы Йовович

Глядя на селфи, невольно ловишь себя на мысли, что Галина Александровна явно не выглядит на свои 74 года. Кажется, будто она нашла секрет молодости минимум 10 лет назад. Стильная стрижка, яркая помада и лучезарная улыбка – всё это помогает маме звезды фильма «Пятый элемент» выглядеть свежо.

Пользователи Сети уверены, что Галина Александровна вполне может составить конкуренцию своей дочери на ковровой дорожке.

«Две сестры!», «Шикарная женщина! А какой блеск в глазах», «Роскошно», «Помада очень к лицу», «Галина Александровна – мой идеал», — написали поклонники под публикацией Милы.

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