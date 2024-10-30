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Похорошевший и стильный: Джонни Депп произвёл фурор своим появлением на ток-шоу

Похорошевший и стильный: Джонни Депп произвёл фурор своим появлением на ток-шоу
Джонни Депп
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Главный пират Голливуда возвращается! Джонни Депп стал почётным гостем Римского кинофестиваля, а после него отправился на итальянское ток-шоу. Это первое публичное появление артиста на ТВ после начала его преображения.

Джонни Депп

Джонни Депп

Фото: Stefania D'Alessandro/Getty Images

Депп пришёл на съёмки в элегантном образе с оранжевым пиджаком. Дополнением наряда стала фирменная шляпа Джонни, которая к тому же идеально подошла по тону к бежевой рубашке. Актёр много смеялся и сверкал новой улыбкой — недавно он всерьёз занялся зубами и установил виниры.

Поклонники Деппа могут радоваться, ведь в ближайшее время Джонни будет всё чаще появляться на светских мероприятиях. Он заявил, что официально возвращается в большое кино и в ближайшее время приступит к работе над новым фильмом. Партнёршей актёра по картине станет Пенелопа Крус.

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