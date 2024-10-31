Учёные определили три основные формы неверности

Научное сообщество заявило, что существует несколько способов проявить неверность своему партнёру. Проанализировав более 300 исследований, учёные из Университета Стоуни-Брук выделили три различные формы измены, большинство из которых не подразумевают никакой сексуальной активности.

Понятно, что существует физическая неверность, то есть интимные отношения. Однако, помимо секса, изменщики могут совершать «электронную неверность», отправляя сообщения сексуального характера или вступая в онлайн-отношения.

Люди также могут изменять, формируя глубокие эмоциональные связи с кем-то за пределами своих отношений. Это так называемая «романтическая неверность». Оказалось, что эта форма супружеской измены встречается даже чаще, чем сексуальная измена: 35% мужчин и 30% женщин признались в «романтической неверности».

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