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Врач-реабилитолог назвал способы убрать боль в спине без таблеток

Врач-реабилитолог назвал способы убрать боль в спине без таблеток
Можно ли без таблеток избавиться от боли в спине?
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Люди, как правило, справляются с болью в спине с помощью обезболивающих препаратов, которые не только не воздействуют на причину болей, но и могут спровоцировать ряд побочных эффектов. Можно ли избавиться от этой проблемы без таблеток и уколов, объяснил специалист.

Артём Пак
Артём Пак
врач-реабилитолог, мануальный терапевт, автор книги «Избавься от триггерных точек»

«Самая частая причина боли в спине, а это 85-90%, формирование локальных участков напряжения в мышце, называются триггерные точки».

Эксперт подчёркнул, что мышечное напряжение нельзя убрать лекарствами, оно устраняется только немекаментозными методами воздействия. Это:

  • самомассаж, при котором механически разминаются участки напряжения, чтобы мышца стала мягкой и однородной;
  • упражнения на растяжку, которые делают мышцы более длинными и эластичными;
  • прогревание для стимуляции кровотока.
Очень важно, что эти методы человек может применять в домашних условиях. Они просты, доступны и очень эффективны. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев любой человек сможет устранить боль в спине самостоятельно, не приняв при этом ни единой таблетки.
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