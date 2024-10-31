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Эксперты выяснили, как поддержка близких влияет на результаты бегунов

Эксперты выяснили, как поддержка близких влияет на результаты бегунов
Как поддержка близких влияет на результаты бегунов
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В ходе недавнего эксперимента, проведённого во время «Зелёного марафона», эксперты изучили влияние поддержки родных и близких на эмоциональное состояние спортсменов. У участников забега, которых подбадривали члены семьи или друзья, результаты были в 1,5–2 раза выше тех, кто бежал в одиночку.

Специалисты подчеркнули, что это был медицинский эксперимент, однако он наглядно иллюстрирует, как психоэмоциональное состояние может влиять на спортивные достижения.

Для исследования, организованного СберЗдоровье и СберМаркетинг, было отобрано 50 бегунов. Их разделили на две группы с равными характеристиками по полу, возрасту и физическим данным. Участникам предоставили сенсоры для фиксации психофизиологических данных перед стартом, во время забега и после финиша. Таким образом эксперты смогли оценить уровень стресса, концентрацию, спортивную злость и другие важные параметры.

Результаты эксперимента показали значительные различия между группами. Бегуны с поддержкой испытывали меньший уровень стресса и были эмоционально более вовлечены в процесс. Кроме того, их уровень «спортивной злости» и динамика ускорения перед финишем значительно превышали показатели участников, которые бежали в одиночку. Полученные данные подчёркивают важность эмоциональной поддержки для достижения лучших результатов в спорте.

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