Джонни Депп в дерзком образе снялся для обложки журнала

Актёр снова в деле! Джонни Депп всерьёз взялся за возрождение своей карьеры. Главный пират Голливуда уже успел побывать на нескольких кинофестивалях, появиться в итальянском ток-шоу, а теперь снялся для ноябрьского журнала Elle Men China.

Джонни Депп для Elle Men China. Фото: Elle Men China.

Для съёмки Депп перевоплотился в обожаемый его поклонниками образ элегантного хулигана. Рубашка, фирменные браслеты, тату — это действительно всё тот же Джонни, которого мы знаем и любим. Впрочем, артист всё-таки немного поработал над своим имиджем и теперь выглядит чуть более аккуратно, что нисколько его не портит.

В ближайшее время актёр будет всё чаще мелькать на виду публики. Впереди его ждёт работа над первым за несколько лет крупным голливудским проектом. Он и Пенелопа Крус снимутся в фильме режиссёра Марка Уэбба «Дневной пьяница».

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