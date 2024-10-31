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Стало известно, кем работают самые счастливые россияне

Стало известно, кем работают самые счастливые россияне
Самые счастливые россияне
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Исследование платформы HeadHunter и компании DDX Fitness показало, что между удовлетворённостью от жизни и профессией есть связь. Опрос среди пользователей сервисов выявил, что наиболее счастливыми себя считают россияне, работающие в сфере безопасности, – более 40% из них полностью довольны жизнью.

На втором месте по уровню счастья оказались работники туристической сферы, а почётная бронза досталась юриспруденции. Кроме того, оказалось, что самыми довольными в России себя считают сотрудники разных областей из Ленинградской и Воронежской области, а также из Алтайского края. Около 40% жителей этих регионов рассказали, что чувствуют себя счастливыми.

А вот в Москве и Подмосковье дела обстоят не так позитивно. Столичный регион оказался лишь на 13-м месте в рейтинге. Большинство жителей столичного региона испытывают счастье только время от времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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