Назван самый модный цвет в одежде этой осенью

Вещи в этом оттенке впишутся в любой городской лук. Стилист Алеко Надирян рассказал, что этой осенью в моде старая добрая классика, которая наверняка есть в гардеробе у каждого. По словам эксперта, самым трендовым цветом сезона стал шоколадный.

Надирян отметил, что этот оттенок вполне можно носить в формате «соло», а также сочетать с другими цветами палитры. Особенно здорово вещи шоколадного цвета вписываются в образы с денимом, а также с белыми или серыми элементами. Так, например, сочетание шоколадного и белого оттенков позволят сыграть на контрасте.

Универсальный и проверенный тандем! Контрастное сочетание добавит сдержанности и в то же время эффектности в образ, — подметил стилист.

Аналогичная история и с денимом. Шоколадный свитер и базовые джинсы помогут составить стильный, яркий и комфортный образ для прогулки в прохладный день.

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