Не вампирша и не ведьма: Ирина Шейк удивила неожиданным выбором костюма на Хэллоуин

Модель оригинально подошла к выбору костюма. Вечеринки по случаю Хэллоуина в самом разгаре. Знаменитости устраивают «страшные» посиделки уже несколько дней подряд. В этому году Ирина Шейк решила отойти от привычных образов вампирш и ведьм. Она появилась на празднике в костюме карандаша.

Стоит отдать манекенщице должное – она действительно смогла удивить! Ирина опубликовала фотографии в образе ярко-жёлтого карандаша у себя в блоге. А милой изюминкой её наряда стала сумочка с надписью No Mistakes, что переводится как «Никаких ошибок».

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Подписчики Шейк в социальных сетях признались, что ожидали от неё более жуткий костюм, однако, увидев модель в роли очаровательного карандаша, поняли – гораздо важнее, кто именно за ним прячется.

«Это самый харизматичный карандаш в моей жизни», «Как всегда, стильно и со смыслом», «Ирине идёт быть даже карандашом», «Вот уж точно наряд, который я не ожидала увидеть на Хэллоуин», «Ирина знает, как удивить», — написали поклонники манекенщицы.

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