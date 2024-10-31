Ожидается мокрый снег и гололедица: известен прогноз погоды в Москве на ближайшие дни

В столице России прогнозируются значительные перепады температуры, давления, а также осадки, сильный порывистый ветер и метель. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый день ноября очередной циклон немного задержит дальнейшее понижение температуры. Ожидаются дожди и мокрый снег: количество садков ночью составит 4-7 мм, а днём — 3-5 мм. Местами возможны гололедица и усиление ветра до 16-21 метра в секунду. Температура ночью составит -1…+1 градус, а днём потеплеет до +6…+8 градусов.

В рабочую субботу, 2 ноября, в Москве пройдёт мокрый снег. Тоже прогнозируется гололедица и сильный ветер до 20 метров в секунду. Ночью в столице будет -1…+1 градус, а днём столбики термометров покажут всего 0…+2 градуса.

В воскресенье синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью составит -4…+1 градус, а днём будет -1…+4 градуса.

В понедельник, 4 ноября, облачная погода с осадками, в виде снега и мокрого снега, по предварительным оценкам, до 4-9 мм, возможно формирование снежного покрова до 2-4 см.

Ночью ожидается -4…+1 градус. Днём воздух прогреется до -1…+4 градусов.

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