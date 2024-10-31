Страшно нарядные: какие костюмы знаменитости выбрали на Хэллоуин

В этот раз многие звёзды показали высший пилотаж. Уже сегодня, 31 октября, на Западе отметят самый страшный праздник года. Вечеринки по случаю Хэллоуина в самом разгаре, и знаменитости уже раскрывают карты, показывая, в кого они решили перевоплотиться. Оцениваем костюмы актёров, моделей и певцов в подборке.

Софи Тёрнер, выбирая образ, вдохновилась фильмом «Матрица», Энн Хэтэуэй переоделась в зомби — Статую Свободы, а Селена Гомес и Бенни Бланко – в Алису и Безумного шляпника. А вот Виктория Джастис, в этом году предстала в образе главной героини мультфильма «Коралина в Стране кошмаров». Выбрать самую нарядную и страшную звезду не так-то просто!

Теперь осталось дождаться выхода «королевы Хэллоуина» — Хайди Клум. В этот раз она, судя по всему, готовит что-то инопланетное. Модель каждый год начинает продумывать образ за несколько месяцев до праздника, а 31 октября устраивает главную голливудскую вечеринку по случаю Хэллоуина.

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