Домашняя кошка помогла учёным найти новый вирус

В Гейнсвилле, штат Флорида, благодаря домашней кошке по имени Пеппер учёные смогли обнаружить новый вирус джейлонг. Во время охоты питомец принёс своему хозяину, вирусологу Джону Ледницки, мёртвую мышь.

Подозревая, что грызун может быть носителем оспы мулов-оленей, Джон Ледницки отправил его на анализ в свою лабораторию в Университете Флориды. Это и привело к неожиданному открытию, которое впоследствии было опубликовано в журнале Pathogens.

Исследования показали, что мышь была носителем вируса джейлонга, ранее выявленного в Африке, Азии, Европе и Южной Америке. Этот вирус способен поражать различные виды: млекопитающих, рептилий, птиц и рыб, а также может вызывать серьёзные заболевания у людей. Уникальность этого штамма заключается в его способности хорошо размножаться в клетках как грызунов, так и человека, что делает его потенциально опасным вирусом для межвидовой передачи.

Хотя открытие нового вируса вызывает беспокойство, эксперты подчёркивают, что не следует паниковать. Большинство людей имеют ограниченные контакты с основными хозяевами вируса — дикими крысами и мышами.

В целом кошки эволюционировали, чтобы питаться грызунами, и не болеют вирусами, переносимыми грызунами, но нам нужно провести тесты, чтобы выяснить, влияет ли вирус на домашних животных и людей.

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