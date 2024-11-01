Дженнифер Гарнер воссоздала свой культовый образ из фильма «Из 13 в 30»

В этом году комедии исполняется 20 лет. Пока другие звёзды перевоплощались в инопланетян, вампиров и фарфоровых кукол, Дженнифер Гарнер повторяла легендарную сцену с подготовкой к вечеринке из фильма «Из 13 в 30». На этот Хэллоуин актриса примерила платье, которое когда-то надевала на съёмках в роли редактора модного журнала Дженны Ринк.

Дженнифер Гарнер Фото: Из личного архива Дженнифер Гарнер

С 20-м Хэллоуином, Дженна Ринк! – подписала опубликованное видео Гарнер.

Глядя на Дженнифер в этом платье, трудно поверить в то, что премьера комедии состоялась так давно. Впрочем, актриса по-прежнему в форме и вполне могла бы станцевать под «Thriller» Майкла Джексона, как в одной из сцен картины.

Звезда не раз признавалась, что именно эта культовая роль дала старт её большой карьере в Голливуде. Дженнифер часто вспоминает о том, как проходили съёмки фильма «Из 13 в 30», а в начале этого года она собрала всех коллег по площадке, чтобы отдать дань уважения проекту, ставшему знаковым в её карьере.

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