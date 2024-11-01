Страшнее некуда: Хайди Клум представила невероятный костюм на Хэллоуин

Модель, как всегда, оказалась вне конкуренции. Не зря Хайди Клум называют королевой Хэллоуина. Каждый год она придумывает костюмы, которые заставляют буквально терять дар речи. В этот раз манекенщица перевоплотилась в главного героя фильма Стивена Спилберга 1982 года «Инопланетянин».

В таком же костюме на вечеринке Хайди появился и её муж – гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц. Продумывать свои образы и готовиться к празднику супруги начали несколько месяцев назад. За это время многочисленная команда визажистов и гримёров проделала колоссальную работу над костюмами, сделав их максимально реалистичными и жуткими.

Том Каулитц и Хайди Клум Фото: Mike Coppola/Getty Images

Я всегда ужасно волнуюсь. Финальная примерка костюма – серьёзное испытание для меня, ведь узнать, подходит он мне или нет можно только перед самым выходом, — поделилась Клум.

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