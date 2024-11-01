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Страшнее некуда: Хайди Клум представила невероятный костюм на Хэллоуин

Страшнее некуда: Хайди Клум представила невероятный костюм на Хэллоуин
Хайди Клум
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Модель, как всегда, оказалась вне конкуренции. Не зря Хайди Клум называют королевой Хэллоуина. Каждый год она придумывает костюмы, которые заставляют буквально терять дар речи. В этот раз манекенщица перевоплотилась в главного героя фильма Стивена Спилберга 1982 года «Инопланетянин».

В таком же костюме на вечеринке Хайди появился и её муж – гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц. Продумывать свои образы и готовиться к празднику супруги начали несколько месяцев назад. За это время многочисленная команда визажистов и гримёров проделала колоссальную работу над костюмами, сделав их максимально реалистичными и жуткими.

Том Каулитц и Хайди Клум

Том Каулитц и Хайди Клум

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Я всегда ужасно волнуюсь. Финальная примерка костюма – серьёзное испытание для меня, ведь узнать, подходит он мне или нет можно только перед самым выходом, — поделилась Клум.

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