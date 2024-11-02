Кэти Перри рассказала о любимом завтраке для похудения

Певице удалось сбросить 10 килограммов. В последнее время Кэти Перри часто слышит обвинения в том, что она похудела благодаря препаратам. Звезда отрицает все слухи и утверждает, что добиться фигуры мечты ей помогли простые правила. Артистка поделилась одним из секретов своей диеты.

По словам Кэти, особое внимание во время похудения она уделяла завтраку. Чаще всего певица начинала свой день с источника белка – нескольких яиц, сваренных вкрутую.

Перри пошутила, что даже успела придумать собственный метод разбивания яиц. Звезда уверена, что это стоит делать об собственный лоб. Особенно, по мнению звезды, этот лайфхак должен пригодиться тем, кто обвиняет её в использовании препаратов для диабетиков.

Как бы то ни было, яйца действительно составляют важную часть рациона Перри. Даже после похудения Кэти предпочитает на завтрак несколько варёных яиц и свежие овощи.

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