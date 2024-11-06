Инсайдер рассказал, как Жизель Бюндхен питается и тренируется во время беременности

Модель ждёт третьего ребёнка. Недавно стало известно, что Жизель Бюндхен беременна. Источник, близкий к звезде, рассказал, как она себя чувствует и как изменился её образ жизни за последнее время.

Жизель по-настоящему счастлива. Она чувствует себя хорошо и продолжает заниматься любимыми делами, — поделился инсайдер.

По словам источника, Бюндхен и не думает менять свой образ жизни – она занимается спортом, а также внимательно следит за питанием, чтобы поддерживать активность и бодрость:

Она обожает пилатес и йогу. Жизель уверена, что это поможет ей во время родов. Она всегда следила за собой, а сейчас особенно внимательна к своему организму. Кроме того, она часто медитирует и ест только здоровую пищу. Ей важно создать благоприятную атмосферу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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