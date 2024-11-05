Синоптики прогнозируют возвращение тепла в Москву

В столице России вновь ожидаются температурные качели. Подробный прогноз погоды на наделю опубликовал Гидрометцентр.

В Москве и Московской области 4 и 5 ноября отмечался снежный покров до 2-11 см, но надолго он не задержится. Москву ждёт потепление.

Во вторник, 5 ноября, дневная температура колебалась от +1 до -1 градуса, но уже в среду воздух прогреется до +2…+4 градусов. Такая температура прогнозируется также в четверг и пятницу, 7 и 8 ноября. Синоптики обещают в эти дни небольшие дожди.

Ещё сильнее потеплеет в выходные. Плюсовая температура прогнозируется и в ночные часы.

Выходные не должны разочаровать — ветер ослабеет, небольшие дожди прогнозируются лишь местами, термометры покажут ночью от +1 до 6 градусов, днём — от +4 до 9 градусов. Положительная температурная аномалия увеличится до +5 градусов.

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