Ирина Шейк произвела фурор образом с полупрозрачным платьем и толстовкой

Модель посетила мероприятие косметического бренда. Ирина Шейк появилась на светском вечере, который был организован корейской маркой D'Alba. Манекенщица позировала перед фотографами в роскошном образе, состоящем из полупрозрачного сверкающего платья и чёрной толстовки – необычное и стильное сочетание.

Ирина Шейк Фото: Jacopo Raule/Getty Images

Шейк дополнила лук остроносыми туфлями с завязками. Она сделала нюдовый макияж и оставила волосы распущенными. Образ получился лёгким, женственным и аккуратным, а сочетание коктейльного платья и спортивной кофты сделало его уникальным.

В последнее время звёзды всё чаще выходят в свет в полупрозрачных образах. Тренд на подобные наряды начался после показов ведущих брендов на прошедших ранее Неделях моды. Инфлюенсеры и знаменитости «разбавляют» вещами из невесомых тканей не только вечерние, но и повседневные сочетания.

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