В регионах России распространяется вирус Коксаки: в Роспотребнадзоре назвали симптомы

Роспотребнадзор усиливает контроль в школах и детсадах из-за вируса Коксаки. Сообщается, что заболевание распространяется в ряде регионов страны.
В связи с этим специалисты усилили контроль утренних фильтров в школах и детских садах. Детей проверяют на наличие симптомов болезни, среди которых высокая температура, кашель и насморк.
Роспотребнадзор обращает внимание родителей, чей ребёнок имеет клинические признаки болезни, нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляются следующие признаки:
- лихорадка;
- головные и мышечные боли;
- боль в горле;
- тошнота;
- боли в животе.
Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
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