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В регионах России распространяется вирус Коксаки: в Роспотребнадзоре назвали симптомы

Роспотребнадзор усиливает контроль в школах и детсадах из-за вируса Коксаки. Сообщается, что заболевание распространяется в ряде регионов страны.

В связи с этим специалисты усилили контроль утренних фильтров в школах и детских садах. Детей проверяют на наличие симптомов болезни, среди которых высокая температура, кашель и насморк.

Роспотребнадзор обращает внимание родителей, чей ребёнок имеет клинические признаки болезни, нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляются следующие признаки:

лихорадка;

головные и мышечные боли;

боль в горле;

тошнота;

боли в животе.

Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.

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