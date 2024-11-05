Кейт Миддлтон вернулась к тренировкам и собирается в первую заграничную поездку

Врачи разрешили принцессе вести привычный образ жизни. Королевский биограф Роберт Джобсон в беседе с журналистами рассказал, что Кейт Миддлтон наконец-то может делать то, что любит. Супруга принца Уильяма снова активно занимается спортом и проводит много времени с близкими.

Насколько я понимаю, Кэтрин чувствует себя очень хорошо. Она вернулась к тренировкам в тренажёрном зале и делает всё, что хотела, — сказал Джобсон.

Биограф подчеркнул, что в ближайшее время Миддлтон действительно будет всё чаще появляться на публике и, более того, уже в скором времени может отправиться в свою первую после химиотерапии заграничную поездку.

Они снова будут путешествовать, и мы ожидаем, что в следующем году они совершат по крайней мере одно турне. Скорее всего, это будет Канада или даже Италия, — подытожил эксперт.

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