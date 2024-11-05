Один за всех и все за одного: как в Испании помогают друг другу после наводнения (фото)

Жители страны сплотились, чтобы помочь друг другу. Сильные штормы обрушились на Барселону. Непрерывные проливные дожди превратили улицы Каталонии в бурлящие реки. Затоплены сотни домов, а без крыши над головой остались тысячи горожан.

Обстановка в Испании тяжёлая. Местные жители стараются держаться вместе для того, чтобы спастись и помочь тем, кто нуждается в этом. Люди не оставляют в беде в том числе и своих питомцев – собаки, кошки и другие четвероногие крепко держатся за хозяев или смирно сидят в переносках.

В эпицентре шторма оказались и россияне. Алексей, глава одной из семей, рассказал, что ему и его близким чудом удалось спастись благодаря помощи местных жителей.

Остановить машину и выбраться из неё оказалось только половиной дела. Все люди из машин оказались между двумя потоками: один по левой стороне, а с другой — канава с ещё более сильным течением. Поток начал сносить машины, а между ними оставались люди. Нас с ребёнком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил, — поделился мужчина.

Жители Барселоны разбирают завалы и вместе плачут от счастья, когда обнаруживают под ними выживших. Некоторым приходится ждать помощи не один день. Так, например, произошло с одной из пострадавших. Она провела в затопленной машине три дня. А ещё одному спасённому помогли выбраться из западни с помощью одеял. Мужчине пришлось спускаться по ним как по канату. Внизу его поймала толпа.

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