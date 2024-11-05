Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Один за всех и все за одного: как в Испании помогают друг другу после наводнения (фото)

Один за всех и все за одного: как в Испании помогают друг другу после наводнения (фото)
Наводнение в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Жители страны сплотились, чтобы помочь друг другу. Сильные штормы обрушились на Барселону. Непрерывные проливные дожди превратили улицы Каталонии в бурлящие реки. Затоплены сотни домов, а без крыши над головой остались тысячи горожан.

Обстановка в Испании тяжёлая. Местные жители стараются держаться вместе для того, чтобы спастись и помочь тем, кто нуждается в этом. Люди не оставляют в беде в том числе и своих питомцев – собаки, кошки и другие четвероногие крепко держатся за хозяев или смирно сидят в переносках.

В эпицентре шторма оказались и россияне. Алексей, глава одной из семей, рассказал, что ему и его близким чудом удалось спастись благодаря помощи местных жителей.

Остановить машину и выбраться из неё оказалось только половиной дела. Все люди из машин оказались между двумя потоками: один по левой стороне, а с другой — канава с ещё более сильным течением. Поток начал сносить машины, а между ними оставались люди. Нас с ребёнком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил, — поделился мужчина.

Жители Барселоны разбирают завалы и вместе плачут от счастья, когда обнаруживают под ними выживших. Некоторым приходится ждать помощи не один день. Так, например, произошло с одной из пострадавших. Она провела в затопленной машине три дня. А ещё одному спасённому помогли выбраться из западни с помощью одеял. Мужчине пришлось спускаться по ним как по канату. Внизу его поймала толпа.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ожидается мокрый снег и гололедица: известен прогноз погоды в Москве на ближайшие дни
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android