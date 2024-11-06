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Триумфальное возвращение: Кэмерон Диаз впервые показала образ для нового фильма

Триумфальное возвращение: Кэмерон Диаз впервые показала образ для нового фильма
Кэмерон Диаз
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Актриса снимается в картине впервые с 2014 года. Кэмерон Диаз готовится к грандиозному возвращению в Голливуд! Она уже приступила к работе над лентой «Снова в деле». Визажист Мелани Инглессис показала образ Кэмерон для съёмок.

Кэмерон Диаз

Кэмерон Диаз

Фото: Presley Ann/Getty Images

Премьера комедии запланирована на январь 2025 года. 52-летняя актриса вновь примерила амплуа гламурной блондинки. Ярко-розовые губы, джинсовая рубашка, «пляжные» локоны – кажется, Кэмерон с годами не меняется от слова «совсем».

Диаз рассказывала, что «Снова в деле» — идеальный проект для возвращения в кинематограф. Она рассчитывает, что фильм откроет новую главу в её карьере. Последние несколько лет Кэмерон была сосредоточена на семье и не планировала снова заниматься развитием в Голливуде, однако сильно соскучилась по работе и решилась взяться за дело.

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