Эксперты рассказали, что происходит с организмом после недели без секса

Кратковременное воздержание от секса приносит пользу организму, а длительные периоды без интимной близости могут нанести серьёзный вред здоровью. Об этом сообщили эксперты в рамках вирусного челленджа No Nut November, который призывает мужчин отказаться от секса и мастурбации на месяц.

Ряд исследований показал, что кратковременные периоды воздержания действительно могут принести пользу для мужского организма. Так, может увеличиться уровень тестостерона, что повлечёт за собой улучшение настроения, сексуальной функции и мышечной массы. Также есть доказательства, что отказ от секса на один-четыре дня положительно влияет на качество и количество спермы.

Можно подумать, что эти преимущества будут только увеличиваться с течением дней без секса, но это не так. Уролог Рена Малик объяснил, что воздержание на протяжении целого месяца может иметь негативные последствия для отношений человека с окружающими, а также для его психического и физического здоровья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.