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Бейонсе повторила культовый образ Памелы Андерсон с красным купальником

Бейонсе повторила культовый образ Памелы Андерсон с красным купальником
Бейонсе
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Певица точно знает, как привлечь к себе внимание. Бейонсе выпустила музыкальный клип на новую песню Bodyguard, для которого примерила легендарный образ Памелы Андерсон. 43-летняя певица облачилась в красный купальник – именно такой носила спасательница Си Джей Паркер из фильма «Спасатели Малибу».

Бейонсе

Бейонсе

Фото: Кадр из видео

Для поклонников Бейонсе и Памелы Андерсон выход ролика стал большой неожиданностью. Сама же певица не раз говорила, что с большим уважением и восхищением относится к актрисе. Памела для многих является символом кино 90-х, даже для звёздных коллег.

Андерсон с восторгом отреагировала на перевоплощение Бейонсе. Она поблагодарила певицу и написала в комментариях под снимками Бейонсе:

Я люблю тебя.

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