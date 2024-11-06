Бейонсе повторила культовый образ Памелы Андерсон с красным купальником

Певица точно знает, как привлечь к себе внимание. Бейонсе выпустила музыкальный клип на новую песню Bodyguard, для которого примерила легендарный образ Памелы Андерсон. 43-летняя певица облачилась в красный купальник – именно такой носила спасательница Си Джей Паркер из фильма «Спасатели Малибу».

Бейонсе Фото: Кадр из видео

Для поклонников Бейонсе и Памелы Андерсон выход ролика стал большой неожиданностью. Сама же певица не раз говорила, что с большим уважением и восхищением относится к актрисе. Памела для многих является символом кино 90-х, даже для звёздных коллег.

Андерсон с восторгом отреагировала на перевоплощение Бейонсе. Она поблагодарила певицу и написала в комментариях под снимками Бейонсе:

Я люблю тебя.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.