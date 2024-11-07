Ирина Шейк умилила Сеть реакцией на сладкий подарок из России

Модель была приятно удивлена сюрпризом, который ей преподнесла блогер Мария Тарасова. На днях в Милане состоялся светский вечер корейского бренда косметики d'Alba. Одной из приглашённых на мероприятие была Ирина Шейк. В самый разгар вечера к модели подошла инфлюенсер и вручила ей маленький презент.

Ирина Шейк и Мария Тарасова Фото: Из личного архива Марии Тарасовой

Мария подарила Ирине упаковку её любимых сладких батончиков, которые производятся в России. Шейк не раз выкладывала фотографии этих конфет в социальных сетях и признавалась, что невероятно их любит. Реакция Ирины на сюрприз умилила публику – оказывается, даже таким звёздам для счастья нужно совсем мало.

В любую поездку ты берёшь с собой любимые конфеты, и однажды… – пошутила Тарасова в подписи к видео с Шейк.

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