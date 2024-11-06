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У королевы Камиллы выявили серьёзную инфекцию дыхательных путей

У королевы Камиллы выявили серьёзную инфекцию дыхательных путей
Королева Камилла
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В ближайшее время супруга Карла III будет сосредоточена на здоровье. Представители Букингемского дворца сообщили, что у королевы Камиллы выявили серьёзную инфекцию дыхательных путей. Из-за этого ей пришлось отказаться от всех предстоящих публичных мероприятий.

С большим сожалением Её Величество вынуждена отказаться от своих обязанностей на этой неделе, но она очень надеется, что поправится в скором времени, — говорится в официальном сообщении дворца.

В ближайшие дни королева должна была посетить приём для олимпийских и паралимпийских спортсменов. Камилла вернётся к исполнению своих обязанностей, как только получит разрешение от врачей. На работу других членов королевской семьи это никак не повлияет.

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