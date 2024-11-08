Врач объяснил, почему у некоторых людей часто появляются синяки

Лицензированный врач-натуропат Педи Мирдамади рассказал, почему у некоторых людей могут часто появляться синяки и когда следует обращаться за помощью.

Распространённой причиной легко появляющихся синяков может быть дефицит железа или витамина С. Восполнить недостаток этих нутриентов можно с помощью продуктов или пищевых добавок.

Более тревожными причинами являются проблемы со свёртываемостью крови или заболевание крови. Обратиться за медицинской помощью нужно, если синяки появляются в большом количестве, особенно на туловище, спине или лице.

Обратить внимание на синяки следует также в тех случаях, если у человека наблюдались обильные или длительные кровотечения, например, после незначительного пореза или во время хирургической операции.

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