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Пульмонолог раскрыла ключевые причины учащённого дыхания

Пульмонолог раскрыла ключевые причины учащённого дыхания
Ключевые причины учащённого дыхания
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Нормальная частота дыхания у взрослых составляет 12–20 вдохов в минуту в состоянии покоя, но если этот показатель превышен, это говорит о тахипноэ. Пульмонолог Сьюзан Рассел рассказала о причинах учащённого дыхания.

При тахипноэ дыхание становится быстрым и коротким, то есть более поверхностным. Наряду с этим состоянием могут наблюдаться головокружения, ощущения покалывания пальцев рук и ног, учащённое сердцебиение, усталость, спутанность сознания, паника и беспокойство.

Тахипноэ развивается из-за недостатка кислорода или избытка углекислого газа в крови. Существует множество возможных причин учащённого дыхания, говорит пульмонолог. Это могут быть:

  • респираторные инфекции (пневмония, бронхиолит, грипп);
  • респираторные заболевания (астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), коллапс лёгкого (пневмоторакс), интерстициальные заболевания лёгких, отёк лёгких);
  • сердечно-сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, лёгочная эмболия);
  • тревожные и панические расстройства;
  • диабетический кетоацидоз (осложнение диабета);
  • анемия;
  • гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы);
  • сепсис;
  • неврологические расстройства (травмы головного мозга или неврологические заболевания);
  • некоторые лекарства (антигистаминные препараты, трициклические антидепрессанты (ТЦА), спазмолитики и снотворные).

К врачу следует обратиться, если учащённое дыхание сопровождается синеватом оттенком кожи, ногтей или губ, болью в груди, высокой температурой и затруднённым дыханием.

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