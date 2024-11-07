На аукционе продали 77-летний кусочек торта со свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа

Уникальный лот случайно обнаружили под кроватью. 77-летний кусочек праздничного торта со свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа был продан на аукционе за $ 2800, хотя изначально эксперты оценивали его всего в $ 650. Счастливым обладателем десерта стал анонимный покупатель из Китая.

Известно, что изначально кусочек торта принадлежал Мэрион Полсон, работавшей экономкой во дворце Холирудхаус с 1931 по 1969 год. Она была одной из 2 тыс. гостей, присутствовавших на королевской церемонии бракосочетания, состоявшейся 20 ноября 1947 года.

Свадебный торт Елизаветы и Филиппа Фото: J. A. Hampton/Getty Images

Полсон бережно хранила торт до самой своей смерти в 1980-х. Десерт находится в оригинальной подарочной коробочке и сопровождается письмом королевы Елизаветы, которая на тот момент была ещё принцессой.

Это настоящая маленькая находка, крошечная капсула времени, — заявил Джеймс Гринтер, представитель аукционного дома Reeman Dansie, занимавшегося организацией торгов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.