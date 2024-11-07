Какой кофе полезнее: обычный или без кофеина? Отвечает диетолог

Кофе ценят за его стимулирующий эффект и насыщенный, яркий вкус, но многие выбирают напиток без кофеина. Диетолог Лорен О’Коннор объяснила, какое вариант полезнее.

Хотя кофе без кофеина производится из тех же зёрен, что и обычный, он проходит дополнительную обработку, чтобы удалить большую часть кофеина из сырых кофейных зёрен перед обжаркой. Такой процесс может ослабить вкус зёрен, в результате чего напиток станет не таким вкусным или менее крепким.

По словам диетолога, употребление умеренного количества кофеина (2–3,5 чашки в день) связывают со снижением риска смертности от всех причин. Напиток также способствует повышению внимания, ускорению реакции и улучшению концентрации.

Кофе без кофеина содержат полезные фитонутриенты, включая полифенолы, которые полезны для сердца. Они обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, в том числе могут выводить вредные вещества из организма. Также напиток помогает снизить уровень сахара в крови, артериальное давление и повысить уровень «хорошего» холестерина.

При выборе кофе всё в конечном итоге сводится к вашим предпочтениям и потребностям. Так, обычный кофе — лучший вариант для получения заряда энергии и более яркого, насыщенного вкуса. Напиток без кофеина — это согревающая альтернатива для людей, чувствительных к кофеину или страдающих заболеваниями, которые вещество может обострить.

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