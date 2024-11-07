9 ноября в Москве стартует новый трековый велосезон от Cyclingrace

Регистрация на участие открыта. 9 ноября на треке SPUTNIK Track в Москве состоится старт нового сезона велогонок от Cyclingrace. Заезды будут проводиться в Крылатском, где в 1980 году проходили олимпийские соревнования.
Первые четыре этапа сезона состоятся уже в 2024 году. Их участники смогут попробовать себя в различных дисциплинах. Ознакомиться с регламентом соревнований и зарегистрироваться на этапы можно на официальном сайте Cyclingrace.
9 ноября 2024 года – SPUTNIK Track I этап
Дисциплины I этапа:
- гит 200 метров с хода;
- групповой спринт;
- индивидуальная гонка преследования;
- темпо.
23 ноября 2024 года – SPUTNIK Track II этап
Дисциплины II этапа:
- парный спринт;
- кейрин;
- парная гонка преследования;
- скретч.
7 декабря 2024 года – SPUTNIK Track III этап
Дисциплины III этапа:
- гит 1000 м с места;
- гит 500 м с хода;
- спринт;
- гонка по очкам.
21 декабря 2024 года – SPUTNIK Track IV этап
Дисциплины IV этапа:
- командная гонка преследования;
- командный спринт;
- кейрин;
- гонка с выбыванием.
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