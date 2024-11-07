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9 ноября в Москве стартует новый трековый велосезон от Cyclingrace

9 ноября в Москве стартует новый трековый велосезон от Cyclingrace
Старт нового сезона велогонок от Cyclingrace
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Регистрация на участие открыта. 9 ноября на треке SPUTNIK Track в Москве состоится старт нового сезона велогонок от Cyclingrace. Заезды будут проводиться в Крылатском, где в 1980 году проходили олимпийские соревнования.

Первые четыре этапа сезона состоятся уже в 2024 году. Их участники смогут попробовать себя в различных дисциплинах. Ознакомиться с регламентом соревнований и зарегистрироваться на этапы можно на официальном сайте Cyclingrace.

9 ноября 2024 года – SPUTNIK Track I этап

Дисциплины I этапа:

  • гит 200 метров с хода;
  • групповой спринт;
  • индивидуальная гонка преследования;
  • темпо.

23 ноября 2024 года – SPUTNIK Track II этап

Дисциплины II этапа:

  • парный спринт;
  • кейрин;
  • парная гонка преследования;
  • скретч.

7 декабря 2024 года – SPUTNIK Track III этап

Дисциплины III этапа:

  • гит 1000 м с места;
  • гит 500 м с хода;
  • спринт;
  • гонка по очкам.

21 декабря 2024 года – SPUTNIK Track IV этап

Дисциплины IV этапа:

  • командная гонка преследования;
  • командный спринт;
  • кейрин;
  • гонка с выбыванием.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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