9 ноября в Москве стартует новый трековый велосезон от Cyclingrace

Регистрация на участие открыта. 9 ноября на треке SPUTNIK Track в Москве состоится старт нового сезона велогонок от Cyclingrace. Заезды будут проводиться в Крылатском, где в 1980 году проходили олимпийские соревнования.

Первые четыре этапа сезона состоятся уже в 2024 году. Их участники смогут попробовать себя в различных дисциплинах. Ознакомиться с регламентом соревнований и зарегистрироваться на этапы можно на официальном сайте Cyclingrace.

9 ноября 2024 года – SPUTNIK Track I этап

Дисциплины I этапа:

гит 200 метров с хода;

групповой спринт;

индивидуальная гонка преследования;

темпо.

23 ноября 2024 года – SPUTNIK Track II этап

Дисциплины II этапа:

парный спринт;

кейрин;

парная гонка преследования;

скретч.

7 декабря 2024 года – SPUTNIK Track III этап

Дисциплины III этапа:

гит 1000 м с места;

гит 500 м с хода;

спринт;

гонка по очкам.

21 декабря 2024 года – SPUTNIK Track IV этап

Дисциплины IV этапа:

командная гонка преследования;

командный спринт;

кейрин;

гонка с выбыванием.

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