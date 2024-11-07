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Эпидемиолог объяснил, почему в России распространился вирус Коксаки

Эпидемиолог объяснил, почему в России распространился вирус Коксаки
Почему в России распространился вирус Коксаки
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В России регистрируются массовые случаи заражения вирусом Коксаки. Случаи болезни выявили в нескольких регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

Как отметил Юрий Томилин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета — причиной распространения вируса Коксаки может быть необычно тёплая осень. Также заболевание может быстрее распространяться на фоне низкого иммунитета после перенесённого ковида.

Чаще всего Коксаки передаётся воздушно-капельным путём. Существуют и другие пути передачи: фекально-оральный, контактный и вертикальный (от матери). Юрий Томилин добавляет, что вирус устойчив во внешней среде, поэтому доцент призывает по возможности носить маски и тщательно следить за личной гигиеной.

Специального лечения этого вируса пока нет. Поэтому нужно обратить особое внимание на пациентов, которые имеют низкий иммунный статус. В первую очередь это ВИЧ-инфицированные пациенты; люди, которым пересаживали органы и ткани.
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