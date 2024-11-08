Эксперты рассказали, как отличить «сердечный» кашель от обычного

«Сердечный» кашель может быть симптомом сердечной недостаточности — состояния, при котором сердце не в состоянии должным образом перекачивать кровь. Эксперты рассказали, как отличить его от обычного кашля.

Одной из особенностей «сердечного» кашля является его связь с накоплением жидкости в лёгких, вызванным недостаточной циркуляцией крови. Как поясняют специалисты, такой кашель связан именно с проблемами сердца, а не с заболеваниями дыхательных путей. Жидкость, скопившаяся в воздушных мешках лёгких, вызывает ощущение «влажного» голоса и провоцирует непрерывный кашель.

Симптомы «сердечного» кашля, такие как хрипы и затруднённое дыхание, особенно усиливаются ночью, когда человек находится в горизонтальном положении.

Помимо кашля, симптомами сердечной недостаточности являются отёки конечностей, прибавка в весе, связанная с задержкой жидкости, постоянная усталость, тошнота, учащённое сердцебиение. Если эти признаки сопровождаются болью в груди, румянцем на коже, сильной одышкой или спутанностью сознания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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