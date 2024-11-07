Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Сотни россиян застряли в японском порту во время круиза

Сотни россиян застряли в японском порту во время круиза
Лайнер Spectrum of the Seas
Аудио-версия:
Комментарии

Лайнер Spectrum of the Seas не может сдвинуться с места из-за поломки. На борту находятся более 500 российских граждан. На данный момент судно стоит в порту Йокогама. Планировалось, что лайнер прибудет в порт Шанхая 9 ноября, однако теперь это произойдёт не раньше 11-го.

У многих россиян «сгорают» и без того дорогостоящие билеты домой. Путешественники жалуются, что им не разрешают самостоятельно покинуть Йокогаму и даже не отдают паспорта.

Люди теряют сотни тысяч долларов. Я лично должна быть 12-го числа в России! У меня командировка по работе, куча билетов горит. Люди ждут. Тут паника, и всем не до отдыха, люди теряют большие финансы и попадают по работе, — заявила одна из пассажирок в беседе с РБК.

Посольство России связалось с Иммиграционной службой Японии. Ведомство готово оказать содействие в организации выезда россиян, но только при условии, что с этим запросом обратится американская компания Royal Caribbean, организовавшая круиз.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В регионах России распространяется вирус Коксаки: в Роспотребнадзоре назвали симптомы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android