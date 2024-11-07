Событие для всей семьи: 17 ноября аквакомплекс «Лужники» отпразднует пятилетие

В честь этого в аквапарке пройдёт особенная программа. 17 ноября комплекс «Лужники» отметит своё пятилетие. В этот день посетители смогут принять участие в грандиозной развлекательной программе «Пять океанов». Она начнётся с 10:00 и продлится до 16:30.

Интересно будет всем, включая даже самых маленьких гостей. Им предстоит принять участие в игре, в которой команды поборются за главный приз — АкваСундук с сокровищами. Кроме того, в программе: театрализованное мыльное представление Русалочки, шоу индийского фокусника, криошоу, аквадискотека световое акробатическое шоу, флешмоб и танцевальный мастер-класс.

Аквакомплекс «Лужники» Фото: Пресс-служба спорткомплекса «Лужники»

Каждый посетитель сможет поучаствовать в беспроигрышной лотерее «Колесо фортуны» и мастер-классе по лепке из пластилина, научиться плести настоящие морские узлы, а также изготавливать саше.

«Чемпионат» не может быть в стороне от такого праздника! В нашем телеграм-канале Чемп.Lifestyle проходит розыгрыш трёх пар билетов в аквакомплекс «Лужники». Принять участие в нём могут все желающие. Победители будут определены 15 ноября.

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