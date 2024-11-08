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Шэрон Стоун поделилась честным селфи без фильтров и вдохновила поклонников

Шэрон Стоун поделилась честным селфи без фильтров и вдохновила поклонников
Шэрон Стоун
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Актриса не стесняется показывать себя настоящую. Шэрон Стоун – редкий тип звёзд. Она не боится публиковать фотографии без макияжа или фильтров. 66-летняя голливудская дива выложила честное селфи и восхитила поклонников.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото: Из личного архива Шэрон Стоун

Шэрон поделилась снимком в стильных очках-авиаторах. Стоун не стала замазывать в фотошопе морщинки и другие признаки возрастных изменений. Впрочем, улыбка и уверенность в себе превратили домашний кадр в идеальное селфи.

Подписчики звезды признались, что мечтают научиться такой же уверенности в себе и без стеснения выкладывать фотографии без обработки:

«Шэрон прекрасна, как и всегда», «Мне кажется, она в любом возрасте будет красавицей», «Я думаю, всё дело в улыбке», «Тоже хочу так любить себя», «Шэрон пора проводить мастер-классы по идеальным селфи».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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