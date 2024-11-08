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Стилисты предрекли возвращение главного модного тренда 2010-х

Стилисты предрекли возвращение главного модного тренда 2010-х
Меховой жилет
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Эта вещь была в гардеробе практически у каждой. Стилист Екатерина Тихова уверена, что в ближайшее время нас ждёт новая волна трендов из 2010-х. Эксперт предрекает возвращение меховых жилеток, которые в своё время были на пике популярности.

Жилет позволяет легко двигаться и при этом спасает от холода, — отметила стилист.

Тихова рассказала, что меховая жилетка удачно впишется в любой гардероб. Такая верхняя одежда будет особенно актуальна для тех, кто ведёт активный образ жизни, но при этом предпочитает женственные луки.

Эксперт подчеркнула, что в грядущем сезоне стоит выбирать модели прямого кроя и средней длины. Важно, чтобы жилет не облегал фигуру. Самыми модными будут варианты без застёжки или на молнии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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