Перед Новым годом россиян ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя

В последнюю неделю 2024 года жители России будут работать шесть дней подряд. Это связано с переносом выходных дней.
Согласно постановлению правительства РФ, выходной день с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Из-за этого последний рабочий день 2024 года не будет сокращённым.
В итоге в новогодние праздники россияне будут отдыхать сразу 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 9 января 2025 года будет первым рабочим днём года.
Также в следующем году нерабочими выходными днями станут:
- 22–23 февраля;
- 8–9 марта;
- 1–4 мая;
- 8–11 мая;
- 12–15 июня;
- 2–4 ноября;
- с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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