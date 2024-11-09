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Перед Новым годом россиян ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя

В последнюю неделю 2024 года жители России будут работать шесть дней подряд. Это связано с переносом выходных дней.

Согласно постановлению правительства РФ, выходной день с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Из-за этого последний рабочий день 2024 года не будет сокращённым.

В итоге в новогодние праздники россияне будут отдыхать сразу 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 9 января 2025 года будет первым рабочим днём года.

Также в следующем году нерабочими выходными днями станут:

22–23 февраля;

8–9 марта;

1–4 мая;

8–11 мая;

12–15 июня;

2–4 ноября;

с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

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