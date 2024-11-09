Показания термометров начнут уменьшаться: в Москве грядёт похолодание

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В ближайшие дни в Москве резко изменится погода. На это указывает уточнённый прогноз Гидрометцентра России.

В субботу, 9 ноября, температура воздуха в столице составит +6…+8 градусов, днём 10 ноября будет +5…+7 градусов. Затем начнёт холодать.

В воскресенье с северо-западными ветрами будет поступать более прохладная воздушная масса, и показания термометров начнут уменьшаться.

В начале следующей недели ночные температуры опустятся до -3…+2 градусов, в то время как дневные значения будут колебаться от 0 до +5 градусов.

Превышение средней суточной температуры над нормой сократится от 4 градусов в субботу до 1,5 градуса в понедельник и вторник.

Существенных осадков не ожидается.

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