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Стилист назвал один из основных модных трендов 2025 года

Стилист назвал один из основных модных трендов 2025 года
Платье в стиле 60-х
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В гардеробы возвращается элегантное ретро. Стилист Александр Рогов уверен, что в 2025 году модницы массово начнут носить платья и юбки силуэта 60-х годов. Эксперт отметил, что подобную тенденцию уже можно увидеть в новых межсезонных коллекциях известных брендов.

Прошерстил коллекции Resort 2025. Резорт, или круизные коллекции — это межсезонные линии одежды, которые выходят между основными коллекциями брендов, и на них, по статистике, приходится основной процент продаж. Выделил один из основных трендов! Итак, в моду активно возвращается силуэт 60-х! Платья и юбки длины мини А-силуэта! — написал Рогов у себя в блоге.

Стилист подметил, что образы в подобном стиле уже появились в линиях брендов Valentino, No.21, Tom Ford, Luisa Beccaria, Rochas, Gucci и других.

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