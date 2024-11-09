Жена Марка Уолберга рассказала о минусах тренировок с актёром

Супруги часто занимаются спортом вместе. Марк и Рея Уолберг счастливы вместе уже 15 лет. Они ведут активный образ жизни, много путешествуют и практически каждый день тренируются в зале. Рея рассказала, каково это, заниматься с человеком, который чаще всего действует в режиме «хард».

Я предпочла бы заниматься только с Марком, но, если честно, после трёх тренировок подряд с ним меня начинает подташнивать. Он совсем не знает меры, — рассказала Уолберг у себя в блоге.

Актёр действительно много лет соблюдает строгий режим, который может, мягко говоря, удивить не совсем готового к этому человека. Так, например, Марк ежедневно просыпается в 2:30 ночи и приступает к первой тренировке. После этого он отправляется в криокамеру, а затем играет в гольф и снова занимается в зале несколько часов.

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