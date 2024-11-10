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Дженнифер Лопес раскрыла секреты качественного отдыха при жёстком графике

Дженнифер Лопес раскрыла секреты качественного отдыха при жёстком графике
Дженнифер Лопес
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Звезда уверена, что строгий режим дня – главный секрет её красоты. Дженнифер Лопес рассказала, что вне зависимости от загруженности и сложности рабочего графика она всегда старается находить возможность для того, чтобы отдохнуть и как следует выспаться.

По словам Лопес, каждый вечер перед сном она проводит, делая приятные процедуры. Голливудская дива в обязательном порядке тщательно ухаживает за кожей и смотрит любимый сериал.

Я научилась всегда находить время для того, чтобы подзарядиться энергией. Это может быть работа с аффирмациями, небольшая дыхательная гимнастика, а также просмотр любимых шоу и сериалов с увлажняющей маской перед сном, — рассказала Дженнифер.

Кроме того, Лопес ежедневно следит за количеством выпитой воды. Звезду часто можно увидеть на различных мероприятиях со стаканом воды в руке. В нём, как правило, налита не газировка, а обычная вода.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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